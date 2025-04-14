Больше половины ижевских компаний нанимают пенсионеров на общих основаниях

55% компаний Ижевска принимают на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 34% — рассматривают таких работников время от времени или на отдельные должности, следует из опроса сервиса Superjob. Чаще всего для них открыты вакансии в отраслях, столкнувшихся с наибольшим дефицитом рабочей силы, — это позиции водителей, продавцов, квалифицированных рабочих, инженеров и кладовщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В четверти городских организаций давно действуют практики удержания работников пенсионного возраста. Еще 10% работодателей заявили, что начали применять такие меры в последнее время. Опрос проводился с 4 марта по 9 апреля.