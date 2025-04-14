Пермские власти планируют передать здание акватеррариума епархии

В пермскую гордуму внесен проект решения о передаче местной епархии двухэтажного здания акватеррариума на ул. Окулова, 3. Как свидетельствует документ, размещенный на сайте гордумы, нежилое здание имеет площадь 346,6 кв. м. Первым на документ обратило внимание ИА «Текст».

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Согласно 2Gis, здание находится на соборной площади и примыкает к Спасо-Преображенскому собору. Акватеррариум, в котором представлены коллекция рыб, амфибий и рептилий, был создан отдельно от зоопарка в конце 1980-х — начале 90-х.

Напомним, до 1 декабря 2024 года здание собора занимала Пермская краевая художественная галерея. Сейчас культурное учреждение временно располагается на арендованных площадях завода «Телта» по ул. Окулова, после чего переедет в новое здание на заводе им. Шпагина. Зоопарк с территории по ул. Монастырской переедет на новые площади в микрорайоне Нагорном, которые возводятся там с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. На месте старого зоосада появится сквер «Архиерейское подворье».