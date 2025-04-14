СКР обратил внимание на избиение школьницы в Сасово

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о проверке информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в городе Сасово Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Проверку проводит СУ СКР по Рязанской области.

Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором трое подростков, предположительно мигрантов, избивают и унижают школьницу. Подростки угрожали школьнице, плевали в ее сторону, в конце видео они заставили девочку встать на колени и извиняться.