При ремонте ЛЭП на Ставрополье нашли захоронения бронзового века

Археологи обнаружили два древних захоронения при ремонте высоковольтной ЛЭП «ГЭС-2 Машук» в Ставропольском крае. По оценкам специалистов, возраст погребений относится примерно к I тысячелетию до нашей эры, сообщили в управлении по сохранению и охране объектов культурного наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление СК по сохранению объектов культурного наследия Фото: управление СК по сохранению объектов культурного наследия

«Это первое погребение, которое идентифицировали по плитам каменного заклада. В яме округлой формы находились останки взрослого мужчины, уложенного на спину с вытянутыми вдоль тела руками. Возле скелета исследователи нашли кости животных, железные, бронзовые и костяные наконечники стрел»,— следует из сообщения.

Второе захоронение выполнено в форме квадратной ямы и не содержало погребального инвентаря. Скелет сохранился плохо, значительная часть костей отсутствует. Ученые установили, что усопший был похоронен с согнутыми конечностями.

Исследования проводились на территории объекта археологического наследия «Поселение Железноводское-4». Археологи подчеркнули, что найденные могилы не связаны с криминальными разборками, которыми в свое время славились Кавказские Минеральные Воды.

Николай Аксенов