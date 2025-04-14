Следствие начало проверку после удара током девочки на ж/д станции в Волгограде

Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту травмирования электрическим током несовершеннолетней в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, девочка 2011 года рождения получила удар током, когда залезла на вагон поезда на железнодорожной станции Старая Спартановка. Произошло это вечером накануне, 13 апреля.

Пострадавшую с ожогами увезли в реанимационное отделение больницы. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов