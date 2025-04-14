Новосибирский аэропорт оштрафовали за пропущенный при досмотре муляж бомбы

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска АО «Аэропорт Толмачево», которое пыталось обжаловать решение межрегионального территориального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу о штрафе компании на сумму 50 тыс. руб. В декабре 2024 года ведомство признало, что аэропорт нарушил правила проведения досмотра, в частности, допустил пронос на территорию комплекса запрещенного предмета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в октябре прошлого года Ространснадзор по СФО провел проверку, в ходе которой была смоделирована ситуация, когда условный нарушитель с тест-предметом (макет взрывного устройства) прошел в зону транспортной безопасности. В результате эксперимента сотрудники зоны досмотра опасный предмет не выявили. К материалам дела также приобщены сведения об используемом тест-предмете — СБУ Р (ТНТ ТШ-400), а также указана подтверждающая справка экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Доводы заявителя о невозможности распознавания указанного тест-предмета на этапе досмотра ввиду того, что он предназначен для поиска собаками по следам запаха и не предназначен для проверки рентгено-телевизионной установкой (РТУ) не принимаются, поскольку макет имеет квалифицирующие признаки самодельного взрывного устройства (СВУ) с дистанционным управлением. При проходе через РТУ тест-предмет подсвечивается ярко-оранжевым цветом, свидетельствующим о наличии тротилового порошка, кроме того, имеет характерную форму и наличие большого количества проводов. Таким образом, выявленное нарушение является объективным и обоснованным»,— говорится в определении суда.

Оснований для замены административного штрафа на предупреждение суд не усмотрел. Отмечается, что санкция назначена в минимальном размере и соответствует целесообразности юридической ответственности (максимальный штраф составляет 100 тыс. руб.).

Лолита Белова