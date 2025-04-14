По итогам 2024 года Республика Татарстан заняла 40 место в рейтинге регионов России по уровню потребительского спроса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 40-е место в рейтинге потребительского спроса по итогам 2024 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татарстан занял 40-е место в рейтинге потребительского спроса по итогам 2024 года

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За прошедший год потребительский спрос в республике увеличился на 6,7%, а среднедушевые среднемесячные траты составили 44,7 тыс. руб.

Чувашия заняла 8 место с ростом показателя на 10,1%. Республика Марий Эл — на 35 строчке, где потребительский спрос вырос на 7,2%.

Лидером по темпам роста покупательской активности стала Республика Адыгея, где показатель увеличился сразу на 20,7%. Второе место заняла Карачаево-Черкесия (+11,7%), третье — Башкортостан с ростом на 11,2%.

Артём Дергунов