Экс-акционер завода в Соликамске заочно осужден за хищение 250 млн рублей

Соликамский городской суд вынес приговор в отношении бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова. Как сообщае прокуратура Пермского края, он признан виновным по по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация покушения на растрату, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). В ходе следствия и суда установлено, что в период с мая по июнь 2022 года господин Пестриков похитил 250 млн руб. средств СМЗ под видом займа. При этом возвращать деньги он не собирался. Эта сделка была признана недействительной Арбитражным судом Пермского края, деньги Игорь Пестриков вернул обществу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также господин Пестриков организовал покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале Соликамского магниевого завода на сумму 2,5 млрд руб. в связи с вмешательством правоохранительных органов довести задуманное до конца не удалось.

Подсудимый скрылся от органов следствия и суда и в настоящее время находится в международном розыске.

Суд назначил Игорю Пестрикову наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на два года и десять месяцев.