На Дону за неделю до 90 рублей подскочили цены на картофель

В Ростовской области за минувшую неделю выросла цена на один из основных продуктов питания – картофель. По данным Ростовстата, опубликованным 7 апреля, средняя цена за килограмм картошки увеличилась на 3,3 руб., а по региону достигла 84,9 руб. за кг. Подорожание существенно отразилось на кошельках жителей, особенно тех, кто предпочитает закупать овощи впрок.

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«Серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышают нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%»,— сказал газете «Известия» Борис Чернышов.

Наибольший ценовой скачок пришелся на магазины Таганрога — 90 руб., Сальска —84,7 руб. и Шахт— 83,5 руб.

По данным статистической службы, в Волгодонске килограмм картофеля продают за 83,1 руб., в областном центре — Ростове-на-Дону —картофель в супермаркетах и на рынках города стоит 83,5 руб. за кг.

Несмотря на общее подорожание, Миллерово остается городом с наиболее доступным картофелем в регионе. В местных магазинах килограмм корнеплода можно купить в среднем за 82,7 руб. Эта разница, хоть и незначительная, ощутима при покупке больших объемов, особенно для оптовых покупателей и больших семей.

Валентина Любашенко