Ипотечное кредитование исчерпало себя как средство улучшения жилищных условий россиян. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на пленарном заседании Всероссийского жилищного конгресса в Сириусе. Развитие наемного жилья, строительство кооперативных домов может стать новым рычагом для улучшения жилищных условий, отметила депутат. Генеральный директор ООО «РКТ», член комитета по строительству Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Арарат Согомонян считает, что эффективным инструментом для решения жилищных вопросов может стать комбинирование инвестиционных накоплений с дисконтной арендой.

Арарат Согомонян

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«Утверждение, что ипотека исчерпала себя как способ покупки жилья, вызывает сомнения: ипотека все еще остается одним из основных инструментов приобретения недвижимости.

После завершения льготной ипотеки 1 июля 2024 года высокие процентные ставки делают ипотеку менее привлекательной, но программы господдержки, такие как “Семейная ипотека” (под 6%), “Дальневосточная и Арктическая ипотека” (под 2%) и IT-ипотека, сельская ипотека, могут стимулировать спрос на ипотечные кредиты. Также можно рассмотреть льготное адресное кредитование на новостройки и вторичную недвижимость для ограниченных категорий граждан, к примеру специалистов медицинских и образовательных отраслей, промышленности и производства.

Альтернативой ипотеке действительно может стать развитие арендного жилья и кооперативное строительство. Многие предпочитают аренду жилья покупке, особенно в крупных городах, где аренда может быть выгоднее из-за высокой стоимости недвижимости.

Но, на мой взгляд, есть одна альтернатива ипотеке, равноценная технология — гибрид дисконтной аренды и инвестиционных накоплений. Это самая эффективная модель улучшения жилищных условий для граждан, которым недоступно ипотечное кредитование. Комбинирование инвестиционных накоплений с дисконтной арендой позволяет гражданам улучшать жилищные условия без чрезмерного долгового давления, вызванного ипотекой.

Решения жилищной проблемы в стране невозможно добиться лишь за счет рыночных механизмов финансирования строительства жилья, даже если они поддерживаются государственными субсидиями. Необходима тщательно разработанная комплексная жилищная политика, охватывающая все доступные инструменты и направленная на выполнение государственных задач».