Экс-директор краснокамского бумкомбината возглавил предприятие в соседнем регионе

14 апреля Владимир Дружков назначен на должность генерального директора АО «Сыктывкарский ЛПК». Об этом сообщает информационное агентство БНК. Ранее господин Дружков по собственному желанию покинул пост гендиректора картонно-бумажного комбината «Кама». Тогда в ЦБК сообщили, что он решил продолжить деятельность за пределами компании. На пост и.о. директора ЦБК был назначен Роман Серавин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Дружков.

Фото: respublika11.ru Владимир Дружков.

Фото: respublika11.ru

До назначения на должность руководителя «Камы» Владимир Дружков занимал позицию технического директора ОАО «Монди СЛПК». С 2014 по 2020 годы он отвечал за разработку и выполнение стратегии технического развития предприятия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Дружков в 2006 году получил профильное образование инженера, окончив Санкт-Петербургский государственный технический университет (специальность «Технология химической переработки древесины»). Начинал карьеру в «Интернешнл Пейпер», директором департамента белых бумаг, затем замгендиректора по ТО и развитию бизнеса. С 2012 года работал в должности директора по надежности и техническому обслуживанию ОАО «Группа „Илим“», затем был техническим директором АО «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» — одного из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов (Республика Коми).