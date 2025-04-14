В Ярославле потеплеет до +20°C

В Ярославле на этой неделе потеплеет до +20°C. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

В понедельник, 14 апреля, температура воздуха в городе поднимется до +10°C, осадков не ожидается. Во вторник потеплеет до +15°C, но прогнозируется небольшой дождь. В среду, 16 апреля, ожидается +17°C и без осадков.

В четверг прогнозируется уже +19°C и переменная облачность, в пятницу температура будет такая же, но местами пройдет кратковременный дождь. В выходные +18…+20°C без осадков. По ночам на неделе будет относительно тепло — от +4 до +10°C, осадки в виде дождя ожидаются только в ночь на пятницу.

Алла Чижова