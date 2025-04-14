Бывший краевой министр может заняться торговлей лесоматериалами

Первый глава Минэкономразвития Пермского края Леонид Морозов возглавил ООО «БМ-Логистик». Согласно данным СПАРК-Интерфакс, общество было зарегистрировано на прошлой неделе в Перми по адресу ул. Подлесная, 3а. По этому же юридическому адресу располагалось пермское представительство АО «Соликамскбумпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Морозов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Леонид Морозов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Совладельцами компании стали сам господин Морозов (50%), сын покойного президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова Кирилл (26%) и подконтрольное ему столичное ООО «БВК-Инвест» (24%)

Основной вид деятельности ООО «БМ-Логистик»: «агент по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами».

Леонид Морозов не стал комментировать свое участие в этом проекте. При этом он продолжает работать в инвесткомпании «Финдом». Он возглавлял краевой минэк с момента его создания в 2014 году по 2017 год.