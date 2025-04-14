В Лазаревском районе Сочи горит частный дом

В Лазаревском районе Сочи утром 14 апреля произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Утром 14 апреля в 07:09 в дежурную часть Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в селе Нижнее Учдере Лазаревского района. Очаг возгорания был зафиксирован в частном жилом доме по улице Енисеевской.

К месту происшествия в 07:10 были оперативно направлены подразделения МЧС. По прибытии первых специалистов было установлено, что огонь охватил площадь порядка 100 кв. м. В ликвидации пожара участвуют восемь сотрудников гарнизона, задействованы две единицы техники.

По информации МЧС, пострадавших нет.

Мария Удовик