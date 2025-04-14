Суд не восстановил на службе гаишников, уволенных по компрометирующим основаниям

Мошковский райсуд Новосибирской области отказал в восстановлении на службе бывшим сотрудникам ГИБДД Александру Гусеву, Виталию Баранову и Семену Станкевичу, уволенным по отрицательным мотивам. «Отказано в удовлетворении иска»,— говорится в решении судьи Светланы Лукьяновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В сентябре прошлого года в суд поступили иски трех бывших гаишников о восстановлении на работе. Экс-полицейские просили признать незаконными результаты служебной проверки, по итогам которой они были уволены. В заявлении бывшие инспекторы указали, что «факт совершения ими проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, не подтвержден».

По данным источника «Ъ-Сибирь», 3 июля 2024 года трое гаишников преследовали питбайк с двумя 13-летними школьницами, которые не выполнили требование об остановке. Мотоцикл наехал на вкопанное в землю колесо, опрокинулся и влетел в ЛЭП. Девочки получили травмы.

«После ДТП экипаж не сообщил о нем в дежурную часть и медуреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы. По результатам проведенной проверки трое сотрудников уволены по отрицательным основаниям, а собранные материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы»,— указывается в сообщении регионального главка МВД.

По факту инцидента правоохранители завели дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), доклад о ходе следствия потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Александр Гусев получил известность после истории со стрельбой в мае 2021 года. Согласно материалам дела, гаишник с напарником дежурили на трассе Р-255. Они потребовали остановиться водителя Toyota, однако иномарка проехала мимо. Настигнуть Toyota удалось только в райцентре Мошково. В машине находились трое иностранцев, которые оказали сопротивление. На видеозаписи, приобщенной к делу, видно, как водитель Toyota 19-летний Векил Абдуллаев схватил Александра Гусева за форменную куртку. Тогда полицейский достал пистолет, передернул затвор и начал заламывать задержанному руки, чтобы уложить его на капот. В этот момент произошел выстрел, пуля попала молодому человеку в голову. Его госпитализировали в больницу, где он скончался. В отношении автоинспектора возбудило дело, но оно было закрыто.

Илья Николаев