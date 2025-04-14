ФСБ: в Керчи задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт

В Керчи сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, 32-летнего гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который готовил подрыв городской водонасосной станции. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, после задержания подозреваемый указал местоположение тайника, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия. Устройство состояло из 400 граммов пластичного взрывчатого вещества Semtex10, электродетонатора ЭДП и таймера.

Установлено, что задержанный самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб через интернет, сообщили в ЦОС. Он передавал Киеву сведения о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, информацию об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

«Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием»,— подчеркнули в ФСБ.

В отношении Евгения Курдоглу следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Наталья Решетняк