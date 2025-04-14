Глава Тольятти Илья Сухих нашел замену Андрею Дроботову

С сегодняшнего дня к работе в должности заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству приступил Игорь Квасов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эта должность оставалась вакантной с ноября 2024 года, когда горадминистрацию по собственному желанию покинул Андрей Дроботов, при Николае Ренце занимавший также пост первого заместителя главы, а после его ухода исполнявший обязанности главы города.

Игорь Квасов родился в 1976 году в Тольятти. В 2000 году окончил Самарский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция». С марта 2021 года являлся руководителем департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти.

«Уверен, что и на новом ответственном посту он проявит себя должным образом. Задач по стройке и земельным вопросам много. Работаем!»,— заявил господин Сухих.

Господин Квасов стал вторым знаковым назначенцем Ильи Сухих после его вступления в должность главы города. До этого заместителем главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей стал Дмитрий Мостовой. Свободными пока остаются вакансии заместителя главы по социальным вопросам (прошлый руководитель Юлия Баннова находится под домашним арестом) и главы Центрального района (Дмитрий Ботаев ушел в отставку в феврале).

Нет определенности и с должностью первого заместителя главы. Временно эти функции выполняет глава Комсомольского района Михаил Абросимов. Однако на официальном сайте администрации эта клетка пустует.

Алексей Алексеев