Владелец ларька в Ижевске не смогла оспорить снос после ночной продажи алкоголя

Индивидуальный предприниматель (ИП) Елена Коротаева, владеющая ларьком на ул. Дзержинского в Ижевске, не смогла оспорить решение горадминистрации о сносе нестационарного торгового объекта (НТО). Ранее в торговом павильоне зафиксировали незаконную продажу алкоголя. Соответствующее решение 17-го арбитражного апелляционного суда в Перми опубликовано в Картотеке арбитражных дел (КАД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Договор об аренде земли на ул. Дзержинского под торговый павильон сроком на 7 лет был заключен между муниципалитетом и ИП в январе 2020-го. В июля 2021-го районная административная комиссия установила в ларьке факт продажи алкоголя на остановке «Трамвайное кольцо» после 23:00. Спустя месяц в тексте протокола исправили описку, заменив «Трамвайное кольцо» словами «9 Января». Продавца привлекли к административной ответственности. После этого, в апреле 2022-го, горадминистрация направила ИП уведомление о расторжении договора.

Елена Коротаева отказалась освобождать земельный участок «в добровольном порядке», после чего муниципалитет обратился в Арбитражный суд Удмуртии, который в ноябре 2024-го подтвердил законность сноса НТО. Тогда ИП обратилась в вышестоящую судебную инстанцию.

Апеллянт указала на отсутствие оснований для расторжения договора, поскольку описка «фактически изменила место совершения правонарушения». Кроме того, Елена Коротаева указала на отсутствие «доказательств, объективно подтверждающих факт реализации пива».

Однако апелляционная инстанция отклонила доводы ИП, отметив среди прочего, что «материалами (административного.— "Ъ-Удмуртия") дела, в том числе фотоматериалами, подтверждено нарушение антиалкогольного законодательства в НТО». При этом суд добавил, что истец вправе обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, где была исправлена ошибка.

С учетом того, что был подтвержден факт незаконной продажи алкоголя, 17-й апелляционный арбитражный суд в Перми оставил решение удмуртского арбитража без изменения. «Суд правомерно возложил на ответчика (ИП.— "Ъ-Удмуртия") обязанность… освободить место размещения НТО»,— указано в решении. Постановление 17-го апелляционного арбитража в полном объеме изготовлено 8 апреля 2025-го.