Водитель скорой помощи пострадал в ДТП в центре Челябинска

В центре Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи, проезжавшей перекресток с включенными спецсигналами. Водитель спецтранспорта получил травмы, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Дорожная авария случилась вечером 13 апреля на перекрестке улиц Воровского и Курчатова. Произошло столкновение между автомобилем Volkswagen Passat под управлением 40-летнего водителя и «Газель» скорой медицинской помощи, которой управлял 62-летний горожанин. От удара Volkswagen изменил траекторию движения и врезался в дорожный забор. Судя по записям уличных камер видеонаблюдения, машина скорой помощи ехала с включенными спецсигналами на красный сигнал светофора по улице Воровского — со стороны улицы Доватора в сторону горбольницы, а Volkswagen на большой скорости следовал по Курчатова от Блюхера к улице Энгельса.

В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства аварии и призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим.