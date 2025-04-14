На 4 года колонии осужден экс-начальник управления мэрии Новосибирска за взятки

Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска Романа Сальникова. Суд признал его виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подсудимому назначили четыре года в колонии строгого режима и штраф в размере 5,6 млн руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурант дела с марта по июль 2019 года получил через посредников 100 тыс. руб. в качестве части взятки от директора одной из коммерческих фирм. Общая сумма подношений должна была составить 700 тыс. руб. За это, считают правоохранители, чиновник должен был помочь утвердить схему расположения участка на кадастровом плане территории. Обвиняемый подготовил необходимые документы и согласовал проекты постановлений. В мае 2019-го они были утверждены.

Свою вину Роман Сальников не признал. Как писал «Ъ-Сибирь», чиновник был задержан в марте 2020 года. Он работал в мэрии с середины 2000-х.

Александра Стрелкова