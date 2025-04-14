Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя «ВАЗ-2110» под Саратовом

В Энгельсе Саратовской области в ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 00:50 сегодня, 14 апреля, на пересечении пр. Строителей и ул. Промышленной. Там находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» мужчина 1986 года рождения протаранил опору ЛЭП.

Водитель отечественной машины не выжил. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов