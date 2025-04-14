По итогам зимнего сезона 2024/2025 туробъекты Кузбасса посетили 2,8 млн человек

По итогам зимнего сезона 2024-2025 туристический поток в Кемеровскую область составил 2,8 млн посещений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Илья Середюк. Главная точка притяжения — горнолыжный спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». По отношению к зимнему сезону 2023-2024 показатель вырос примерно на 300 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

По словам главы Кузбасса, власти региона нацелены и на развитие летнего туризма. «Динамика в этом направлении тоже хорошая. В летний сезон 2024 года количество туристических посещений нашего региона составило почти 1,5 млн — на 18% больше, чем в 2023 году»,— отмечает господин Середюк. По прогнозам правительства Кемеровской области, летом 2025 года турпоток в регион достигнет 1,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что в 2025 году власти Кузбасса намерены сделать акцент на развитии детского туризма.

Как пояснил губернатор, «туризм — одно из важных направлений диверсификации экономики Кузбасса», которое позволяет снизить зависимость региона от угольной отрасли.

Михаил Кичанов