Прокуратура контролирует проверку по ДТП с тремя погибшими под Саратовом

Ртищевская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП в 2 км от села Урусово Саратовской области, в котором погибли и пострадали граждане. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в полночь сегодня, 14 апреля, на 13 км автодороги «Ртищево — с. Курган». Там водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. На момент ДТП в иномарке находились четыре пассажира.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте, еще один умер в лечебном учреждении. Остальных доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия выезжал заместитель Ртищевского межрайонного прокурора Дмитрий Терешкин. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов