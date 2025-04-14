Челябинская область в топ-5 регионов по динамике потребительского спроса

В 2024 году рост потребительского спроса в Челябинской области составил 10,8% по сравнению с 2023-м. Среди регионов Южный Урал находится на четвертом месте по динамике показателя, следует из рейтинга «РИА Новости».

В прошлом году в области среднедушевые среднемесячные потребительские траты составили 35,2 тыс. руб. С 2023-го они увеличились на 6,3 тыс. руб.

По динамике спроса в топ-3 регионов попали Республики Адыгея (20,7%), Карачаево-Черкесская (11,7%) и Башкортостан (11,2%). В антирейтинге оказались Севастополь (-5,2%), Архангельская область (0,3%) и Ненецкий автономный округ (0,6%).

Динамика спроса населения оценивалась по изменению объема потребительских трат, скоректированных на инфляцию. Методика расчета среднедушевых среднемесячных расходов основана на агрегировании данных по обороту розничной торговли, объему платных услуг населения и тратам людей на кафе и рестораны. Показатели рассчитывались нормированием общей суммы среднемесячных потребительских расходов в регионе на численность населения.

Виталина Ярховска