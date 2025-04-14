Пермский производитель алюминиевых сплавов показал убыток в прошлом году

ООО «Пермцветмет» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества снизилась на 16,6%: с 5,3 млрд до 4,4 млрд руб. Кроме этого, компания показала убыток в размере 4,5 млн руб. Годом ранее «Пермцветмет» демонстрировал прибыль в размере 66,6 млн руб. Себестоимость продаж предприятия снизилась с 4,9 млрд до 4,1 млрд руб.

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Предприятие «Пермцветмет» основано в 1965 году. Занимается производством вторичных алюминиевых сплавов. Согласно Rusprofile, 0,04% долей компании принадлежат бизнесмену Алексею Журавлеву, еще 0,04% владеет Анна Лященко. Остальные владельцы этого ООО не раскрываются. Ранее оно принадлежало господину Журавлеву и американской компании Maltese Investors LLC.

В Прикамье крупный дорожный подрядчик показал рекордную прибыль

ООО «Дорос» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка компании увеличилась более чем в два раза и составила 8,3 млрд руб. (в 2023-м — 3,9 млрд руб.). Чистая прибыль организации выросла на 153,8%, достигнув 1,1 млрд руб. против 452,8 млн руб. годом ранее.

ООО «Дорос» зарегистрировано в Чернушке. Основным владельцем общества (99,9% в уставном капитале) является ЗАО «Транс-Строй», зарегистрированное в Республике Коми, еще 0,1% в компании принадлежит московскому ЗАО «Спецнефтетранс». «Дорос» является крупным дорожным подрядчиком Пермского края.