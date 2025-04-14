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Синоптик пообещал летнюю погоду на юге России на Пасху

Гребень антициклона распространится на Южную Россию, принеся солнечную и сухую погоду. По прогнозам «Фобос», только в первые дни недели осадки помешают прогреву воздуха. Во второй половине периода температура в Крыму, низовьях Волги и Дона, а также на Кубани достигнет 20–25 градусов.

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

«Благодаря усилиям антициклона в Центральной и Южной России прогнозируется преимущественно солнечная и сухая погода с неудержимым ростом температурного фона»,— заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптики также прогнозируют, что к Пасхе и в Центральной России установится летняя погода с возможным повторением рекорда тепла столетней давности.

Лия Пацан

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