Под Новосибирском после двух недель поисков найден мертвым 14-летний школьник

В Новосибирской области обнаружено тело 14-летнего подростка, который пропал в конце марта. Его поиски продолжались на протяжении двух недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

30 марта школьник ушел из дома в селе Новолуговое на прогулку, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. Ранее СУ СКР региона возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Тело школьника нашли недалеко от того места, где его видели в последний раз, пишет ТАСС.

Александра Стрелкова