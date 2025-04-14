Новосибирские волейболисты одержали победу в гостевом матче Кубка России

Волейболисты новосибирского «Локомотива» выиграли первый матч серии плей-офф Кубка России у новоуренгойского клуба «Факел Ямал». Этот этап турнира стартовал в минувшие выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игровое преимущество новосибирцев в матче в Новом Уренгое было неоспоримым. Они одержали «сухую» победу 3:0 (25:19, 25:21, 25:13). Доигровщик железнодорожников Омар Курбанов набрал 16 очков.

В другой серии «Кузбасс» в Кемерове уступил московскому «Динамо» со счетом 0:3.

Ответные матчи пройдут 19 апреля, соответственно, в Новосибирске и Москве. Победители серий примут участие в финале шести, который стартует в Казани 6 мая.

Валерий Лавский