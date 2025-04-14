Омичи проиграли второй матч серии плей-офф с «Локомотивом»

Омский «Авангард» уступил во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива». Команды встретились 13 апреля в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решающим в матче стал второй период. Он начался при счете 0:0, а завершился при 3:1 в пользу хозяев. Единственную шайбу у сибиряков в большинстве провел Владимир Ткачев. В заключительной 20-минутке «Локомотив» увеличил преимущество до 4:1. «Я пока не готов сказать, что нужно менять в следующем матче. Когда придет время, мы подстроимся и адаптируемся под соперников»,— заметил после игры главный тренер «Авангарда» Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

После первых двух матчей серии счет 1:1. Теперь команды переезжают в Омск. Встречи на площадке «Авангарда» пройдут 15 и 17 апреля.

Валерий Лавский