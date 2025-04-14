Виновные во взрыве газа с 10 жертвами на Сахалине получили 1,5 года колонии

Тымовский районный суд вынес приговор по делу о взрыве газа близ жилого дома в 2022 году, от которого погибли 10 человек, сообщила в понедельник, 14 апреля, прокуратура Сахалинской области. Два должностных лица обслуживающей организации признаны виновными в причинении смерти (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ), а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ). Оба приговорены к году и шести месяцам в колонии-поселении.

От утечки газа 19 ноября 2022 года на отрезке трубы сети газораспределения вблизи многоквартирного дома произошел взрыв, повлекший обрушение одного из подъездов дома с последующим возгоранием. Погибли 10 человек, одному причинен тяжкий вред здоровью. Ущерб имуществу потерпевших превысил 200 млн руб.

Суд установил, что фигуранты организовали первичный пуск газа в сети газораспределения населенного пункта и дальнейшую эксплуатацию газопровода, в корпусе которого имелось сквозное повреждение. При этом отсутствовали документы, подтверждающие проведение проверок участка газопровода на герметичность, говорится в распространенном пресс-релизе.

Приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск