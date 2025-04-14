S7 смогла немного нарастить пассажиропоток с начала года

Авиакомпания S7 увеличила пассажиропоток на 3% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество выполненных рейсов при этом увеличилось на 6%, рассказали «Ъ» в пресс-службе перевозчика. Всего за первые три месяца года авиакомпания перевезла более 2,8 млн пассажиров. Влияние на общие показатели оказали международные рейсы, где пассажиропоток вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество рейсов — на 79%. Этот рост связан с тем, что в декабре 2023 года S7 завершила сделки страхового урегулирования по 45 самолетам и начала активно выставлять их на международные направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас авиакомпания летает в восемь стран. В лидерах по пассажиропотоку, как уточнили в авиакомпании,— рейсы из Иркутска в Бангкок, из Москвы в Ашхабад и из Новосибирска в Дубай. По числу рейсов абсолютным лидером стал перелет из Новосибирска в Иркутск — за первые месяцы 2025 года было выполнено более тысячи рейсов. По словам директора по стратегии S7 Group Игоря Веретенникова, общий пассажиропоток авиакомпании в этих двух городах вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. Как сообщалось ранее, по итогам 2024 года пассажиропоток S7 в прошлом году упал почти на 19%, до 12,9 млн человек. Сокращение показателя произошло на фоне проблем с обслуживанием Airbus A320neo с двигателями Pratt & Whitney (США).

Как писал «Ъ», эксплуатанты были вынуждены припарковать половину самолетов с этими двигателями (см. «Ъ» от 21 ноября 2024 года). По данным Росавиации, сейчас в сертификате эксплуатанта S7 числится 55 Аirbus A320/321 (из них 25 А320neo), 19 Boeing 737, 17 Embraer и один бизнес-джет Gulfstream G550. Чистая прибыль в 2024 году сократилась на 33% год к году и составила 14 млрд руб., согласно отчетности. Выручка при этом незначительно выросла — менее чем на 1%, до 188 млрд руб. При этом выручка от пассажирских перевозок на внутренних линиях снизилась на 4%, до 143 млрд руб., на международных — выросла на 23%, до 38 млрд руб.

Айгуль Абдуллина