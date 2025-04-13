Городские власти снова не смогли продать комплекс «Орел-Отель»

Управление муниципального имущества и землепользования мэрии Орла подвело итоги электронного конкурса по продаже 100% уставного капитала АО «Гостиничный комплекс "Орел-Отель"». Согласно протоколу, конкурс признан несостоявшимся: не поступило ни одной заявки. Документы размещены на сайте «ГИС Торги».

Начальная цена составляла 1,16 млрд руб. за 10,8 тыс. акций. Комплекс включает гостиницы «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» на 4,9 тыс. кв. м, а также нежилые помещения и земельные участки общей площадью 1,1 га.

Мэрия пытается продать «Орел-Отель» с 2009 года, когда он был муниципальным предприятием. В последний раз комплекс выставляли на аукцион в октябре 2024 года, но и тогда никто не проявил интерес к покупке.

Юрий Голубь