14 апреля в Татарстане ожидается до +13 градусов

В понедельник на территории Республики Татарстан ожидается до +13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Минимальная температура ночью в Татарстане составит от -4 до +1 градуса, а днем — от +8 до +13 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

В Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура составит от -2 до 0 градусов, а днем — от +11 до +13 градусов.

Влас Северин