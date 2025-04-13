В Чувашии директора школы оштрафовали за нарушения при перевозке детей

Прокуратура Ибресинского района Чувашии выявила нарушения при осуществлении перевозок детей школьными автобусами. Один из директоров был оштрафован. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

В ходе проверки образовательных учреждений муниципального округа установлено, что в некоторых школах республики не ведется должный контроль за прохождением водителями автобусов обязательных послерейсовых медосмотров — соответствующие отметки в путевых листах отсутствуют. Также обнаружены недостатки в техническом обслуживании транспорта.

По результатам проверки прокуратура внесла представления руководителям образовательных учреждений. В отношении одного из директоров школ возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей). Директор уже оштрафован.

Влас Северин