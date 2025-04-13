«Зенит» почти догнал «Краснодар» в чемпионате России

ФК «Зенит» обыграл «Краснодар» в центральном матче 24-го тура чемпионата России со счетом 4:1 и сократил отставание от лидера до двух очков. Теперь судьба золотых медалей решится в «финишном створе». Петербуржцам надо ждать осечки «Краснодара» и самим побеждать во всех оставшихся играх, чтобы рассчитывать на победу в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок команды «Краснодар» Джованни Гонсалес (слева) и игрок команды «Зенит» Максим Глушенков (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игрок ФК «Зенит» Лусиано Гонду (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой (в центре) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игрок ФК «Краснодар» Олакунле Олусегун (в центре) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игроки ФК «Зенит» и «Краснодар» во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игроки ФК «Зенит» Нино (слева) и ФК «Краснодар» Джон Андрес Кордоба Копете (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок команды «Зенит» Лусиано Гонду (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игроки ФК «Зенит» празднуют победу Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 9 Игрок команды «Краснодар» Джованни Гонсалес (слева) и игрок команды «Зенит» Максим Глушенков (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игрок ФК «Зенит» Лусиано Гонду (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой (в центре) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игрок ФК «Краснодар» Олакунле Олусегун (в центре) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игроки ФК «Зенит» и «Краснодар» во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игроки ФК «Зенит» Нино (слева) и ФК «Краснодар» Джон Андрес Кордоба Копете (справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок команды «Зенит» Лусиано Гонду (второй справа) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Игроки ФК «Зенит» празднуют победу Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

«Зенит» до матча отставал от «Краснодара» на пять очков. Даже победа и приближение на три к лидеру не гарантировала сине-бело-голубым титул по итогам сезона. Но она давала шанс догнать конкурента. Ну и показать, кто в доме хозяин, в конце концов. Тем более что в матче первого круга зенитовцы проиграли «быкам» на их поле 0:2.

Матч начался обоюдоострыми атаками и прессингом обоих соперников по всему полю. Никто не хотел отсиживаться в обороне. С командами, которые не «садятся» в свою штрафную, «Зениту» обычно играть легче. Но «Краснодар» сбалансирован во всех линиях, и поймать его на быстрой атаке не так просто. Во всяком случае, в первые 15 минут хозяевам этого ни разу не удалось. К тому же гости действовали очень хладнокровно и расчетливо. Чувствовалось, что они уверены в своих силах не только потому, что имеют пятиочковый отрыв.

Подтверждением этому стал гол, который южане забили на 16-й минуте. Они организовали быструю контратаку, Джон Кордоба прошел в штрафной «Зенита» Страхиню Эраковича, отпасовал на Никиту Кривцова, и тот послал мяч мягким ударом в дальний угол. Почему-то полузащитника гостей никто не держал.

Потом «Зенит» постарался перехватить инициативу, однако не так-то просто это оказалось сделать. В свою штрафную «Краснодар» соперника не пускал. Каких-то интересных комбинаций петербуржцы не показывали. И в скорости соперника не превосходили. Все, что удалось сине-бело-голубым за это время, — заработать несколько угловых. Из них ничего выжать не вышло.

Только на 29-й минуте Максим Глушенков, полузащитник «Зенита», открылся у штрафной и решил просто ударить по воротам издали. Голкипер «быков» Станислав Агкацев отбил мяч, но подбежавший Андрей Мостовой добил его в сетку. Так счет стал 1:1.

Гол придал хозяевам настроения. Но им никак не удавалось взять игру под контроль, так как игроки «Краснодара» всячески сбивали темп и тянули время, по несколько минут разыгрывая штрафные и бросая ауты. И все же на 38-й минуте петербуржцам удалось подловить гостей на этом занятии. Мостовой разыграл мяч с Глушенковым, прострелил в штрафную, и там Лусиано коленом поразил цель. Все так быстро сделали зенитовцы, что игроки «Краснодара» увидели мяч только в сетке.

Концовка прошла во взаимных атаках, потому что гости тоже закипели и стали искать счастья в атаке. Но в итоге соперники ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу «Зенита».

Вторая половина началась с быстрых атак и жестокой борьбы. В одном из эпизодов, показалось, судьи не разглядели момент, где можно было наказать гостей за снос Мостового в их штрафной. Но пенальти не последовало. Гостям надо было отыгрываться, а хозяевам — обыгрывать их с как можно большим счетом, чтобы улучшить разницу личных встреч. Игра была бы еще интереснее, если бы не бесконечные свистки арбитров то по одному, то по другому поводу. Еще на скоростях сказывалось то, что крыша «Газпром Арены» была закрыта, создавая внутри стадиона эффект парника. А зрителей собралось в этот день много — 57 тыс. 105.

Ближе к финальному свистку футболисты обеих команд стали уставать. И комбинации получались все меньше. Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в середине тайма провел тройную замену. Наставник «Зенита» Сергей Семак делать этого не стал. Все чаще в руках арбитра оказывалась желтая карточка. Больше грубили гости, срывая атаки хозяев. Но и зенитовцам доставались «горчичники», в том числе за несогласие с решениями арбитра.

В итоге игра со счетом 2:1 докатилась до 80-й минуты. И тут «Зениту» удалась еще одна хорошая атака. Вендел закинул мяч в штрафную на Глушенкова, и тот, подыграв себе коленом, «прошил» вратаря Агкацева ударом в ближний угол. Затем еще один гол — красивый в контратаке — провел Луис Энрике. Петербуржцы выиграли 4:1, и это означает, что им в оставшихся матчах надо обогнать «Краснодар» по очкам: фактор личной встречи уже в пользу «Зенита», если соперники наберут одинаковое количество баллов. Правда, если «быки» не будут терять очки, то станут чемпионами.

До конца турнира осталось шесть туров. В следующем матче 20 апреля «Зенит» примет на «Газпром Арене» команду «Химки».

Кирилл Легков