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В Нижнекамске при пожаре в гаражно-строительном кооперативе погиб мужчина

В Нижнекамске при тушении пожара в гаражно-строительном кооперативе было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по Татарстану.

В Нижнекамске при пожаре в гаражно-строительном кооперативе погиб мужчина

В Нижнекамске при пожаре в гаражно-строительном кооперативе погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Нижнекамске при пожаре в гаражно-строительном кооперативе погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар произошел в кооперативе на улице Первопроходцев. Возгорание охватило будку охранника на втором этаже здания.

Пожарные 63-й пожарно-спасательной части прибыли на место и ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м в течение 12 минут. Причины возгорания устанавливаются.

Влас Северин

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