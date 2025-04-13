В Нижнекамске при тушении пожара в гаражно-строительном кооперативе было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске при пожаре в гаражно-строительном кооперативе погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Нижнекамске при пожаре в гаражно-строительном кооперативе погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар произошел в кооперативе на улице Первопроходцев. Возгорание охватило будку охранника на втором этаже здания.

Пожарные 63-й пожарно-спасательной части прибыли на место и ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м в течение 12 минут. Причины возгорания устанавливаются.

Влас Северин