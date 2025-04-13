В Чувашской Республике два водителя пострадали после аварии на автодороге «Волга — Марпосад — Октябрьское — Козловка». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в ДТП пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики В Чувашии в ДТП пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

ДТП произошло около 16:15 на 9 км автодороги. По предварительным данным, водитель 1952 г. р., управлявший автомобилем «Шевроле Нива», при развороте через сплошную линию разметки допустил столкновение с «Ладой Грантой», которая двигалась в попутном направлении. За рулем второго автомобиля находился водитель 1963 г. р.

В результате аварии пострадали оба участника ДТП. По информации медицинских работников, состояние водителя «Шевроле Нивы» оценивается как тяжелое.

Влас Северин