В Черноземье 14 апреля возможны ночные осадки, от +1°С до +16°С

В понедельник, 14 апреля ночью в Черноземье возможны небольшие осадки. Температура — от +1°С в темное время суток до +16°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно. Ночью температура составит +6°C. Днем — +16°C.

В Воронеже ночью — облачно, небольшой кратковременный дождь, +4°C. Днем будет облачно с прояснениями, +15°C.

В Курске ночью будет облачно, +5°C. Днем — облачно с прояснениями, +16°C.

В Липецке ночью — облачно, временами небольшие осадки, температура — +1°C. Днем — облачно с прояснениями, +13°C.

В Орле ночью ожидается облачная погода, +1°C. Днем — облачно с прояснениями, +16°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно, временами прогнозируются небольшие осадки, +1°С. Днем — облачно с прояснениями, +13°C.

Юрий Голубь