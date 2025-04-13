В Казани из-за международных форумов планируют перекрыть улицу Хади Такташа

В Казани в мае и июне планируют частично перекрыть улицу Хади Такташа из-за проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» и форума министров образования «Формируя будущее». Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Перекрытие проезжей части запланировано на участке улицы Хади Такташа от Спартаковской до Марселя Салимжанова. Первая фаза ограничений пройдет с 15 по 17 мая во время KazanForum, а вторая — с 10 по 14 июня во время форума «Формируя будущее».

В документе также указано, что с 12 по 19 мая на участке от улицы Чистопольской до въездной группы VSA-1 стадиона «Ак Барс Арена» будет организовано двустороннее движение для транспортных средств, кроме автомобилей, оборудованных специальными пропусками. Какие именно ограничения коснутся этого участка дороги — неизвестно.

Влас Северин