В Ростове полицейские проводят поиск напавшего на журналиста Игоря Хорошилова

Сегодня около 10:45 в полицию поступило сообщение о нападение на журналиста Игоря Хорошилова в Ростове-на-Дону. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По предварительным данным, возле многоквартирного дома на проспекте 40 лет Победы неизвестный мужчина распылил в Игоря Хорошилова перцовый баллончик, ударил несколько раз и скрылся на автомобиле.

Полицейские проводят поиски причастного к совершению противоправных действий.

Мария Иванова