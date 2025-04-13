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В Ростове полицейские проводят поиск напавшего на журналиста Игоря Хорошилова

Сегодня около 10:45 в полицию поступило сообщение о нападение на журналиста Игоря Хорошилова в Ростове-на-Дону. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По предварительным данным, возле многоквартирного дома на проспекте 40 лет Победы неизвестный мужчина распылил в Игоря Хорошилова перцовый баллончик, ударил несколько раз и скрылся на автомобиле.

Полицейские проводят поиски причастного к совершению противоправных действий.

Мария Иванова

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