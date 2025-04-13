В Ростове полицейские проводят поиск напавшего на журналиста Игоря Хорошилова
Сегодня около 10:45 в полицию поступило сообщение о нападение на журналиста Игоря Хорошилова в Ростове-на-Дону. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
По предварительным данным, возле многоквартирного дома на проспекте 40 лет Победы неизвестный мужчина распылил в Игоря Хорошилова перцовый баллончик, ударил несколько раз и скрылся на автомобиле.
Полицейские проводят поиски причастного к совершению противоправных действий.