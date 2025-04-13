Глава СКР хочет знать, когда дорогу в Некоузском районе приведут в порядок

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению провести проверку из-за ненадлежащего состояния дороги Некоуз – Лацкое – Борок. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Месяцем ранее в соцсетях появились сообщения от жителей Некоузского района, которые рассказали о намерении обратиться к господину Бастрыкину. Пять лет назад суд обязал устранить разрушение дороги, однако до сих пор этого не произошло.

«На протяжении длительного времени автомобильная дорога находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы, грунтовое полотно при выпадении осадков размывает»,— говорится в сообщении центра.

Обращения жителей региона не привели к изменению ситуации, поэтому теперь ярославский СК проведет процессуальную проверку и доложит о ее результатах. Ситуацию в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.

Алла Чижова