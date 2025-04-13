В ДТП под Новороссийском спасатели разблокировали пострадавшего водителя

Помощь спасателей понадобилась в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на трассе между Новороссийском и Кабардинкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Новороссийск Фото: Служба спасения Новороссийск

«При помощи гидравлического инструмента спасатели разблокировали водителя одного из автомобилей и передали медикам скорой медицинской помощи. Итог аварии — четверо пострадавших»,— написал господин Одеров.

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе между Новороссийском и Кабардинкой сегодня, 13 апреля. Причины аварии устанавливаются.

Алена Воробьева