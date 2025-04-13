«Акрон» победил «Факел» в матче РПЛ
В воскресенье, 13 апреля, в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
В составе победителей отличился Артем Дзюба. Нападающий «Акрона» реализовал пенальти во втором тайме.
«Акрон» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 баллами располагается на 15-й позиции.