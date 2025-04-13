«Акрон» победил «Факел» в матче РПЛ

В воскресенье, 13 апреля, в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В составе победителей отличился Артем Дзюба. Нападающий «Акрона» реализовал пенальти во втором тайме.

«Акрон» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 баллами располагается на 15-й позиции.

Андрей Сазонов