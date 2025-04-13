Великобритания отменяет импортные пошлины на 89 товаров

Министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании сообщило сегодня, 13 апреля, о том, что временно прекращает облагать импортными пошлинами 89 наименований продуктов питания и товаров первой необходимости. Мера будет действовать в течение следующих двух лет.

В соответствии с решением властей так называемой «глобальной пошлиной Соединенного Королевства» не будут облагаться, в частности, паста, фруктовые соки, специи, некоторые виды садовых принадлежностей, пластик и ряд строительных материалов. Все это, по оценкам министерства, сможет сэкономить бизнесу и потребителям как минимум 17 млн фунтов стерлингов в год.

Министерство особо отметило важность своего решения для наступающего летнего сезона. «Продукты, включая сироп агавы, часто используемый для приготовления коктейля маргарита, будут освобождены от пошлины… что означает, что… любители приготовления коктейлей… смогут воспользоваться снижением цен с приближением более теплой погоды».

Виктор Буй