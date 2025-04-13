Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение клуба в матче с «Ахматом»

Фк «Ростов» в субботу проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. На сайте ростовского клуба опубликован комментарий главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы о поражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

По его словам, матч выдался сложным. «Сегодня наша защита испытывала серьезные трудности. Хочу отметить, что у соперника была сильная атакующая линия, которая активно проникала на нашу половину поля»,— сказал Джонатан Альба.

Тренер признал, что первый гол стал следствием ошибки обороны «Ростова». Однако один мяч удалось отыграть после изменения атакующей стратегии. Но после гола «Ахмата» во втором тайме «Ростов» уже не смог отыграться. «Допускали ряд ошибок и столкнулись с множеством потерь мяча, долго не удавалось забить»,— констатировал Джонатан Альба.

Мария Иванова