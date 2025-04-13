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Коммерсантъ FM
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Бундесверу не хватает 100 тыс. резервистов

Главный ревизор бундесвера генерал Карстен Бройер считает, что германским вооруженным силам для обеспечения боеготовности необходимо увеличить численность за счет резервистов. Об этом он заявил в интервью Welt Am Sonntag.

По словам генерала, сейчас бундесвер придерживается целевого показателя в 200 тыс. солдат на действительной службе. «Я не вижу, что в нынешней демографической ситуации рынок труда может предложить что-то большее»,— добавил Карстен Бройер. Тем не менее для выполнения обязательств Германии перед НАТО и учитывая ее положение в качестве логистического хаба по развертыванию войск на восточном фланге, общая потребность в живой силе составляет 460 тыс. человек. «Таким образом (учитывая количество резервистов.— “Ъ”), у нас есть нехватка в 100 тыс. человек, которую мы должны закрыть»,— отметил генерал. По его словам, проблему необходимо решить к 2030 году.

Главный ревизор бундесвера не стал говорить, как именно власти намерены действовать, отметив лишь, что против них и в этом случае играет демографическая ситуация. «Мы не можем полагаться на рынок труда, поэтому мы должны полагаться на воинскую службу в том или ином виде»,— отметил он. Он отказался уточнить, предполагается ли, что такая служба будет обязательной или добровольной, отметив, что это политический вопрос.

Виктор Буй

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