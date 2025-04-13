МВД: десктопная версия WhatsApp уязвима к кибератакам

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о серьезной уязвимости старой десктопной версии мессенджера WhatsApp. В сообщении пресс-службы киберполиции говорится, что всем пользователям Windows версии WhatsApp (CVE-2025-30401) необходимо обновить ее.

Злоумышленники могут отправить жертве, не имеющей актуальную версию приложения, вирус как безопасный документ или картинку. В случае их открытия вредоносный файл запустится незаметно для пользователя.

В пресс-службе управления напомнили, что пользователи WhatsApp неоднократно подвергаются кибератакам. Чтобы снизить риски, ведомство советует гражданам использовать только актуальную версию мессенджера, не открывать вложения и файлы от незнакомых контактов, а также следить за новостями о безопасности и сохранять включенным автоматическое обновление программ.