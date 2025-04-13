В Крыму за год выкуплена курортная недвижимость на 100 млрд рублей

Спрос на курортную недвижимость вырос в Евпатории до стоимости квадратного метра выше 500 тыс. руб. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков республики Дарья Плотникова, сообщает РИА Новости Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

За счет растущего спроса застройщиков в Евпатории Крым приближается к показателям Краснодарского края. По словам госпожи Плотниковой, в среднем цена одного квадратного метра курортной недвижимости в Крыму ненамного превышает 260 тыс. руб., тогда как на западном побережье сделки со стоимостью за один кв. м превышают полмиллиона.

В 2024 году инвесторы приобрели курортную недвижимость в Крыму на сумму в 100 млрд руб. Стоимость сделок выросла в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Алена Воробьева