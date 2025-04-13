Удмуртский арбитраж решил взыскать неустойку с сарапульской колонии по делу ТКО

Арбитражный суд Удмуртии решил взыскать неустойку в размере 18,2 тыс. руб. с исправительной колонии №12, расположенной в Сарапуле, по делу о несвоевременной оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), следует из решения судебной инстанции от 10 апреля. Документ опубликован в Картотеке арбитражных дел (КАД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Соответствующий иск подало ООО «Спецавтохозяйство» — региональный оператор по обращению с ТКО. Из материалов арбитражного дела следует, что между компанией и колонией был заключен соответствующий договор. По нему в июне-октябре 2024-го регоператор оказал ответчику услуги по обращению с ТКО на 252,6 тыс. руб. Однако колония вовремя услуги не оплатила, после чего «Спецавтохозяйство» запросило выплатить неустойку «от суммы задолженности за каждый день просрочки» за июль-декабрь 2024-го. Ее расчетный размер — 18,2 тыс. руб.

Колония погасила задолженность по услугам 18 декабря 2024-го, после предъявления иска в суд. Исковые требования в части неустойки исправительное учреждения оспаривало, указывая, что «несвоевременная оплата связана с отсутствием финансирования». Однако удмуртский арбитраж указал, что недофинансирование ответчика «не может являться основания для отказа в иске о взыскании неустойки», поскольку услуги по обращению с ТКО оказаны и приняты в полном объеме.

«Отсутствие финансирования не освобождает потребителя от исполнения обязательства по оплате фактически оказанных услуг надлежащим образом. Ответчик финансируется из федерального бюджета, однако данное обстоятельство не меняет сущности гражданско-правовых отношений между сторонами»,— указано в решении судебной инстанции. Таким образом, Арбитражный суд Удмуртии среди прочего решил взыскать с сарапульской колонии 18,2 тыс. руб. неустойки.