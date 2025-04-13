Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 14 апреля

Учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) состоятся в акватории морского порта 14 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

По его словам, военные учения запланированы в период с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе военных учений будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены практические стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева